Milan, serve un difensore ma non in prestito

Non solo l'attacco e Zlatan Ibrahimovic. Il Milan in vista di gennaio pensa anche a rafforzare la propria difesa, soprattutto dopo il ko di Leo Duarte. E come vi abbiamo anticipato su queste pagine, la prima opzione per i dirigenti rossoneri è ancora Merih Demiral della Juventus.

La Gazzetta dello Sport rilancia il nome dell'ex Sassuolo e prova a fare chiarezza sulle eventuali formule: la dirigenza rossonera vuol fare leva sulla volontà di giocare del difensore, ma ad oggi la formula del prestito sembra scontentare tutti. Così si ragiona su basi più articolate: prestito con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo), per un investimento che sarebbe diviso in due momenti distinti in modo da spezzare la valutazione di 18 milioni di euro fatta dalla rosea.