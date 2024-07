Milan, si complica l'affare Broja: sull'albanese in pole c'è un club di Premier

vedi letture

Il Milan continua nella sua ricerca dell'attaccante in questo calciomercato. Fino a quanto potrà il Diavolo rimarrà in corsa per Joshua Zirkzee, la priorità assolura della dirigenza, ma sullo sfondo restano vive le alternative Romelu Lukaku, Tammy Abraham e Armando Broja, calciatore che alcuni scout rossoneri hanno visionato più da vicino in occasione dell'esordio ad Euro2024 dell'Albania contro l'Italia.

Il dare precedenza ad altri obiettivi, però, ha fatto sì che il Milan perdesse tanto terreno sull'attaccante albanese, sempre più vicino a rimanere in Premier League. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, è l'Everton la squadra in pole position per l'ingaggio di Armando Broja, nonostante negli ultimi giorni si sarebbe registrato un forte interesse da parte del Woverhampton, defilatosi poi leggermente dopo aver investito oltre 30 milioni per portare in Inghilterra Strand Larsen, ex attaccante del Celta Vigo.

Il Milan potrebbe dunque abbandondare una volta e per sempre la pista Armando Broja, anche l'intenzione dalle parti di Casa Milan è quella di puntare su un profilo che possa essere già pronto per prendere in eredità la pesante maglia numero 9 lasciata da Olivier Giroud. Ovvio, servirà anche il rincalzo, ma per il momento la priorità è un'altra.