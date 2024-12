Milan, sondaggi di Monza e Valencia per Jimenez nelle ultime settimane

L'ottimo esordio da titolare in Serie A con la maglia del Milan ha dimostrato e confermato una cosa: Alejandro Jimenez è un giocatore forte e pronto per la prima squadra. L'ottima prestazione contro il Genoa potrebbe portare il club rossonero a ragionare seriamente sul futuo dell'ex Real Madrid, per il quale nelle scorse settimane si sarebbero mosse concretamente due squadre.

Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri profili social, Monza e Valencia avrebbero compiuto dei sondaggi per Jimenez, con gli italiani che si sarebbero mossi concretamente per convincere il Milan ad avere il giocatore in prestito per i prossimi 6 mesi di stagione.