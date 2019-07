Milan, sprint Correa: i vertici dell’Atletico verso una missione a Milano

Il Milan spinge sull’acceleratore per arrivare ad Ángel Correa. Per questo motivo gli Stati maggiori dell’Atletico Madrid potrebbero decidere di imbarcarsi con un aereo verso Milano nelle prossime ore per cercare di arrivare ad una quadra soddisfacente per tutte le parti in causa. Di certo la cessione di Andre Silva può avere aiutato a sbloccare lo stallo dell’ultima settimana, regalando all’affare la sterzata di cui aveva bisogno. Correa è il Milan, prove di contatto...