Milan su Kaio Jorge: occuperebbe l’ultimo posto da extracomunitario che i rossoneri hanno a disposizione

Il Milan punta forte su Kaio Jorge e sta valutando se prenderlo subito oppure aspettare il mercato di gennaio quando il giocatore potrà lasciare il Santos a parametro zero (ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2021). Come riferisce Tuttosport, il giovane attaccante brasiliano andrebbe ad occupare l'ultimo posto da extracomunitario che i rossoneri hanno a disposizione (l'altro è Tomori).