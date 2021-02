Milan-Thauvin: ci potrebbe essere il nodo delle commissioni all'entourage del francese

Al Milan piace molto Florian Thauvin e il giocatore è molto intrigato dalla possibilità di indossare la maglia rossonera, ma c'è una cosa che potrebbe frenare questa trattativa, cioè le commissioni all'enoturage del francese: come spiega Tuttosport, negli affari a parametro zero, tutti cercano di guadagnarci il più possibile, compresi gli agenti. Il club di via Aldo Rossi, però, in queste situazioni non intende farsi prendere per il collo e quindi, se le richieste dovessero troppo alte, ci potrebbe essere una franata nella trattativa.