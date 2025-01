Milan, Tomori a colloquio con allenatore e dirigenza: no alla Juve, l'inglese vuole restare in rossonero

Fikayo Tomori non andrà alla Juventus. Ieri c'è stato un colloquio tra il difensore inglese, Sergio Conceiçao e la dirigenza milanista durante il quale il giocatore ha ribadito la sua ferma volontà di non voler andare via a gennaio. L'ex Chelsea sta bene in rossonero e, dopo l'arrivo del portoghese in panchina al posto dell'esonerato Paulo Fonseca, ha ritrovato anche la titolarità al centro della retroguardia del Diavolo. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

Questi i numeri stagionali di Tomori con il Milan:

PRESENZE SERIE A: 12

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 20

MINUTI IN CAMPO: 1537'

AMMONIZIONI: 5