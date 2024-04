Milan, tutto sul 9: Zirkzee top, ma occhio alla Premier

In estate il Milan dovrà sicuramente prendere un numero 9. Giroud lascerà e il Milan investirà molto sul nuovo attaccante centrale. Joshua Zirkze e nelle ultime settimane si è guadagnato la pole posizione ma la situazione è in evoluzione. Il giocatore può essere riscattato dal Bayern Monaco per 40 milioni ma è probabile che quell'operazione non avvenga e sia il Bologna a gestire la trattativa.

Zirkzee ha l'Italia come priorità ma la Premier League resta una grande minaccia. Le alternative portano al nome di Benjamin Sesko che però non partirà per meno di 50 milioni e in generale non è semplice che il Lipsia lo ceda. Tiene banco il nome di Jonathan David del Lille che a luglio avrà un solo anno di contratto e costa meno degli altri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.