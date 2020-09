Milan, un altro giovane innesto: preso il portiere Pseftis dall'Asteras Tripoli

Secondo quanto riporta Transfermarkt.it, il Milan si è assicurato un altro giovane colpo per il futuro. I rossoneri, infatti, hanno prelevato dall'Asteras Tripoli, il portiere classe 2003 Fotis Pseftis. Da qualche tempo, il giovanissimo estremo difensore lavorava con la prima squadra. Il ragazzone di 190 cm si è dichiarato emozionato a firmare per i rossoneri: "Sono molto emozionato per quello che mi è successo negli ultimi giorni. Mi sento fortunato, provo sentimenti che difficilmente avrei immaginato di provare. [...] Il Milan è un sogno per ogni calciatore e cercherò di ripagare chi ha creduto in me".