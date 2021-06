Milan, Ziyech piace sempre tanto ma il prezzo è ancora troppo alto

Per rinforzare la trequarti dopo l'addio di Calhanoglu, il Milan ha sempre nel mirino Hakim Ziyech del Chelsea: il giocatore marocchino, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, piace sempre molto in via Aldo Rossi, ma per i dirigenti milanisti il suo prezzo è ancora troppo altro (solo un anno fa era stato pagato 40 milioni di euro più bonus, i Blues non intendono svenderlo).