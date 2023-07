milanello report : possesso e palle inattive nell'allenamento dei rossoneri

vedi letture

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

REPORT

Rossoneri subito in campo per l'attivazione muscolare tra gli ostacoli bassi e i coni, a seguire alcuni torelli a tema e una partitella con le mani giocata all'interno dell'area. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni sul possesso prima dedicarsi al lavoro sulle palle inattive, la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la seduta odierna.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Il programma prevede una partita amichevole a Milanello (porte chiuse) con il Lumezzane, calcio d'inizio alle ore 17.00.