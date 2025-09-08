MN - Adli atteso domani a Riad per le visite mediche

L'esperienza di Yacine Adli al Milan giunge al capolinea. Era chiaro sin dall'inizio dell'estate, quando il club rossonero aveva comunicato al calciatore di ritorno dal prestito alla Fiorentina di non essere nei piani nè della società nè di mister Massimiliano Allegri. Per tutta l'estate si è cercata una soluzione e adesso siamo prossimi alla risoluzione, con il francese che era entrato nel suo ultimo anno di contratto con il Diavolo: il calciatore si trasferirà, salvo sorprese, all'Al Shabab in Arabia Saudita.

Come riportato questa mattina da MilanNews.it, Adli verrà ceduto a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 8 milioni: un incasso che permetterà alla dirigenza di via Aldo Rossi di far registrare una piccola plusvalenza. Come appreso in questi minuti dalla nostra redazione, inoltre, il giocatore è atteso domani a Riad per svolgere le visite mediche dopo le quali arriverà la firma sul contratto che sancirà una nuova avventura per il ragazzo arrivato da Bourdeaux. Il mercato rossonero, dunque, potrebbe concludersi finalmente con questa operazione.

di Pietro Mazzara