Per la difesa del Milan anche Upamecano che piace pure all'Inter

NIccolò Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, così nel suo consueto Editoriale del sabato: "Il Milan è cresciutoo tanto, anche se restano dei nodi da sciogliere per l'immediato futuro. Uno di questi è rappresentato da Maignan. La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l'alternativa migliore. E tra le varie opzioni c'è anche quella di Suzuki. Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c'è anche l'Inter ma all'estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma".

Continua Ceccarini: "Sul fronte della difesa la ricerca continua. La società rossonera valuta anche possibili parametri zero, ovvero giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nella lunga lista va sicuramente aggiunto anche Demiral, attualmente in forza all'Al-Ahli. Tra le possibili occasioni c'è anche Upamecano del Bayern Monaco, che piace anche l'Inter".