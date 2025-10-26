Moretto: "Non mi risulta che ad oggi il Milan vada su Son nel mercato di gennaio"

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di una possibile operazione “stile Beckham” per l’approdo in prestito di Son al Milan durante la pausa dell’MLS, in modo che il sudcoreano arrivi in forma per il Mondiale. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole:

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto tantissime domande su Son ed il Milan, sul fatto che l’ala sinistra di 33 anni attualmente al LA FC, capitano della Corea Sud, possa arrivare a gennaio al Milan per prepararsi al meglio in vista del Mondiale. Per quanto riguarda le caratteristiche e le qualità di Son non possiamo dire assolutamente nulla, è un calciatore che ha dimostrato tutto il suo valore ed il suo carisma: 333 partite in Premier con il Tottenham, 127 gol, 454 partite con la maglia degli Spurs in tutte le competizioni. Adesso ha iniziato una nuova avventura in America, ai LA FC: l’ex squadra di Giroud. Ad ora ha 10 partite in MLS con 9 gol. Se ne sta parlando molto, ci sono anche delle dichiarazioni dei compagni (clicca QUI) dello stesso Son che commentano la possibilità che lui a gennaio possa andare al Milan.

Dopo una serie di verifiche vi posso dire che non mi risulta che Son sia sul tavolo del Milan per quanto riguarda un possibile un suo arrivo a gennaio. Ad oggi non è un’opzione che il Milan contempla e valuta per una serie di motivi. Innanzitutto è una questione di progettualità, collegata ai possibili costi di un’operazione. Poi chiaramente anche il ruolo: il Milan in quel ruolo lì è coperto e non ha bisogno di ulteriori innesti. Ci sarebbero altre priorità sul mercato. Ad oggi vorrei gettare un po’ di acqua sul fuoco per quanto riguarda questa possibilità. Non mi risulta che ad oggi il Milan vada su Son nel mercato di gennaio. Non mi aspetto un mercato di gennaio pienissimo per quanto riguarda il Milan. Innanzitutto credo che il Milan debba valutare settimana in settimana, anche grazie al lavoro di Allegri, poi che tipo di rinforzi fare. In attacco eventualmente ci sarebbe la possibilità di un innesto, ma le caratteristiche sarebbero diverse da Son. Non ci sono ancora nomi concreti sul piatto, non ci sono ancora dinamiche delineate: è tutto un forse, un se. Quando avremo più certezze ve lo diremo”