Pellegatti: “Non vogliamo alibi, ma il secondo gol è da annullare”

vedi letture

Dopo le infinite polemiche nate dopo il rigore concesso a Santi Gimenez contro la Fiorentina, oggi sembra tutto tacere da chi gridava allo scandalo per quel rigore. Peccato che, come è evidente vedere dalle immagini, sul secondo gol del Pisa c'è un fallo netto su Matteo Gabbia che forse, reo di non aver esasperato la caduta e di non essere restato a terra, non è stato fischiato. Bene, in merito si è espresso anche Carlo Pellegatti che ha commentato così l'episodio:

"Io non parlo, nel bene e nel male, degli episodi arbitrali in maniera approfondita. Io ascolto sempre quello che dice Graziani Cesari, ieri chiedo ancora a Graziano e stamattina mi ha scritto che ho ragione, che il var sarebbe dovuto intervenire e che il secondo gol era da annullare. Questo non cancella la brutta prestazione, non è una scusa, non ci appigliamo a un errore contro il Pisa, ma diciamo che il gol era da annullare per un fallo netto su Matteo Gabbia"