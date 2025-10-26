Costacurta: "Il Milan ha perso una grandissima occasione: errore da non ripetere"
Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista di Sky Sport 24, nel post gara di Milan-Pisa 2-2 ha commentato così: "Chi deve rammaricarsi di più? Il Milan. Ha perso una grandissima occasione. Si sono accontentati. Un errore da non ripetere. Sembra la prima partita con la Cremonese. Sono due indizi. Contro un certo tipo di avversarie il Milan non riesce ad essere concreto e concentrato."
Di seguito si riporta il tabellino della sfida Milan-Pisa 2-2, ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:
MILAN-PISA 2-2
Marcatori: 7' Leao (M), 59' Cuadrado su rigore (P), 86' Nzola (P), 93' Athekame (M)
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (76' Athekame); Gimenez (76' Nkunku), Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol (45' st Calabresi), Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (71' Vural), Bonfanti (45' st Cuadrado); Nzola, Meister (71' Moreo). A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino.
Arbitro: Zufferli della sezione di Udine
Ammoniti: 31' Aebischer (P), 81' Athekame (M), 84' Vural (P)
Recupero: 1' 1T, 6' 2T
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan