Moretto: "Il Bournemouth ha già in testa di acquistare a titolo definitivo Jimenez"

vedi letture

In estate il Milan ha ceduto Alex Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla così dello spagnolo:

“Alex Jimenez, classe 2005, in estate si è trasferito un po’ a sorpresa dopo una serie di vicissitudini e si è trasferito al Bournemouth, in Premier, in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Diciamo che dopo un periodo di adattamento Jimenez sta mostrando tutto il suo valore anche in Premier League. L’ultima partita contro il Nottingham è stata molto positiva, il calciatore ha espresso tutte le proprie qualità, ha dimostrato quanto vale in campo in un grandissimo duello con Ndoye, vinto dallo spagnolo.

Le cifre del trasferimento sono circa 20 milioni di base fissa più bonus e posso dire che il Bournemouth sta già lavorando ad un possibile riscatto. Il Bournemouth ha già in testa di acquistare a titolo definitivo Jimenez indipendentemente da queste condizioni che si dovrebbero verificare per trasformare il prestito in obbligatorio. Il Bournemouth, dopo aver fatto determinati investimenti e aver valorizzato determinati giocatori nel corso del tempo ha l’intenzione di puntare forte su Jimenez che rimane un giocatore nell’orbita del Real Madrid, controllato dal Real Madrid con la recompra. Occhio perché Carvajal si è appena fatto male, è un infortunio che sembra piuttosto serio, e Jimenez è un calciatore controllato dal Real Madrid. Vi aggiungo che la nazionale maggiore lo sta seguendo con attenzione e vuole dargli una chance per il futuro”.