Ceccarini: "Il Milan è in corsa per Suzuki, anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul futuro di Mike Maignan: "La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore. E tra le varie opzioni c’è anche quella di Suzuki. Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c’è anche l’Inter ma all’estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma".

LE PAROLE DI ALLEGRI

"Siamo contenti - ha dichiarato Massimiliano Allegri a SkySport - del pareggio preso alla fine. Abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontano dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma in quei momenti lì non si deve perdere la testa, perché Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare. I difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 bisognava con la serenità del forte capire che potevamo fare il 2-0 e farlo senza concedere niente. Abbiamo avuto una situazione di Ricci in campo aperto in cui si è ritardato il passaggio e un altro paio di situazioni. Negli ultimi cinque minuti non possiamo andare tutti avanti e rischiare di perdere la partita. Il punto di oggi ci amareggia ma alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale".