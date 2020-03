MN - Ag. Musacchio: “Era titolare, poi dopo l’infortunio è diventato il terzo nelle gerarchie in difesa”

Durante l’intervista al procuratore di Mateo Musacchio (Leggi qui il testo integrale) l’agente Marcelo Lombilla ha parlato pure delle panchine consecutive prima dello stop al campionato. Ecco un estratto dell’intervista a MilanNews.it.

“E' molto complicato quando uno dà il massimo, si sforza per dimostrare di valere i soldi per cui viene pagato, dà tutto e poi ti infortuni per un sovraccarico, perché l'allenatore te lo chiede, e perché la squadra ha bisogno visto che non c'era nessuno. Ti fermi 3 partite, torni e sei in panchina, sei il terzo nelle gerarchie in difesa. Un anno perché è arrivato Bonucci ed era Bonucci, poi Caldara e per la stampa italiana doveva giocare sempre, veniva scritto tutti i giorni, lo leggevo tutti i giorni e so che effetto fa nella testa di un giocatore. Adesso ti fai male, torni e sei il terzo nella tua posizione, c'è un po' di malessere in questo senso perché non è giusto, ma sono scelte del mister e vanno rispettate”.