MN - Baiocchini: "Il Manchester City alla cifra che soddisfa pienamente il Milan per Reijnders non ci è ancora arrivato"

vedi letture

Da quando è finito il campionato il Milan ha ufficializzato in pochi giorni Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, andando a mettere fin da subito due punti fissi molto importanti. Ora è il tempo di calciomercato tra cessioni, acquisti ed una rosa che probabilmente subirà molti cambi. Di tutto questo, con un focus su Reijnders e Theo, ne parliamo con Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

La situazione Reijnders:

“C’è una situazione molto ben avviata con il Manchester City. Non mi risulta che sia ancora fatta, ma nel pomeriggio di ieri le parti sono molto vicine. Da quello che so il Milan vuole un’offerta da 70 milioni, a prescindere da quelli che saranno i bonus. 70 milioni da incassare, plusvalenza record, sarebbe la cessione più onerosa della storia del club. La sensazione è che si possa trovare una quadra in questo senso, però il Manchester City a quella cifra che soddisfa pienamente il Milan non ci è ancora arrivato. Magari ci arriva stasera, domani o tra una settimana: la sensazione è che possa farlo”.

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Massimiliano Allegri è stato ufficializzato ieri mattina come nuovo allenatore del Milan e nel pomeriggio ha avuto subito un vertice di mercato con il direttore sportivo milanista Igli Tare. E il primo argomento trattato in questo vertice è stato il futuro di alcuni senatori della squadra rossonera, vale a Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. In pratica il neo tecnico del Diavolo ha fatto sapere al suo dirigente che per lui i primi due vanno confermati, mentre il terzino francese è sacrificabile.