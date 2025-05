MN - Baiocchini: "Magari la cessione di Theo potrebbe evitare altre cessioni di giocatori che il Milan vuole tenere"

Da quando è finito il campionato il Milan ha ufficializzato in pochi giorni Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, andando a mettere fin da subito due punti fissi molto importanti. Ora è il tempo di calciomercato tra cessioni, acquisti ed una rosa che probabilmente subirà molti cambi. Di tutto questo, con un focus su Reijnders e Theo, ne parliamo con Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Theo non sembra molto convinto dell’Arabia:

“La proposta è arrivata dall’Al Hilal, la squadra di Milinkovic-Savic. Fa un’offerta concreta, seria, però credo che Theo voglia aspettare. Siamo solo all’inizio del mercato e ha, tra virgolette, il coltello dalla parte del manico: ha il contratto in scadenza tra un anno e tra un anno magari potrebbe chiedere anche cifre più alte. Proprio per questo il Milan, in questa fase di mercato, vuole capire quali possono essere i reali interessi anche da qualche big del calcio europeo. Magari la cessione di Theo potrebbe, eventualmente, evitare altre cessioni di giocatori che il Milan vuole tenere. Non che non voglia tenere Theo Hernandez ma ha una situazione contrattuale talmente difficile e con richieste talmente alte che il Milan fa le sue valutazioni. 7-8 milioni di euro in Italia non te li può dare nessuno, quindi o vai in Arabia e ne prendi molti di più o c’è la Premier League, il Real Madrid, il Bayern: queste sono le squadre che possono permetterselo”.

