MN - Baiocchini: "Theo vuole il rinnovo a 7-8 milioni: sono tanti soldi che il Milan non può e non vuole dargli"

Da quando è finito il campionato il Milan ha ufficializzato in pochi giorni Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, andando a mettere fin da subito due punti fissi molto importanti. Ora è il tempo di calciomercato tra cessioni, acquisti ed una rosa che probabilmente subirà molti cambi. Di tutto questo, con un focus su Reijnders e Theo, ne parliamo con Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Com'è la situazione al Milan in sede di mercato?

“Gli incontri che ci sono stati in giornata di ieri, soprattutto con il procuratore di Theo, sono stati volti a questo: capire bene le intenzioni e arrivare ad una soluzione che possa soddisfare tutti. Che cosa vuol dire? Theo, che ha il contratto in scadenza nel 2026, ne vorrebbe uno nuovo da 7-8 milioni: sono tanti soldi che il Milan non può e non vuole dargli visto anche quello che è stato il rendimento di Theo nell’ultima stagione, che non è stata la sua migliore. Rimane un giocatore di profilo internazionale: è arrivata un’offerta dall’Arabia molto importante ma Theo vuole aspettare qualche big d’Europa. In questo incontro tra Quilon e Tare sono stati fatti un po’ i numeri di quella che potrebbe essere un’eventuale cessione. La volontà comune è di non uscire a costo zero e creare un danno economico al Milan”.