MN - Baiocchini: "Un Milan fuori dall’Europa e che deve ricostruire i soldi di Reijnders, come furono i soldi di Tonali, possono fare comodo”

Da quando è finito il campionato il Milan ha ufficializzato in pochi giorni Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, andando a mettere fin da subito due punti fissi molto importanti. Ora è il tempo di calciomercato tra cessioni, acquisti ed una rosa che probabilmente subirà molti cambi. Di tutto questo, con un focus su Reijnders e Theo, ne parliamo con Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in esclusiva per MilanNews.it.

Secondo te è giusto cederlo per 70 milioni di euro considerando le cifre che di solito investe il City?

“Essendo il pezzo più pregiato del mercato del Milan il Milan cercherà di ottenere il massimo. Magari non saranno 70, perché capisce che può tirare ancora di più la corda, magari saranno 75 o di più. Io so che dai 70 milioni in su il Milan prende in considerazione la cessione di Reijnders. Sul fatto che sia giusto o meno cederlo… Sai, quando sei una squadra che vince ed è già ai vertici e ti arriva un’offerta per un big puoi anche permetterti di tenerlo. Un Milan fuori dall’Europa e che deve ricostruire i soldi di Reijnders, come furono i soldi di Tonali, possono fare comodo”.