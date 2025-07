MN - Colombo: "Finora il Bruges sta tenendo duro sulla volontà di chiedere 35 milioni come base fissa garantiti e non 32.5 più bonus"

È cominciata ufficialmente la stagione 2025/26 del Milan. Mentre Max Allegri è a lavorare a Milanello per ridare alla squadra un senso logico sia sul campo che fuori, Igli Tare si muove su vari profili sul mercato, centrocampista, terzini, attaccante, per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico livornese. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Monica Colombo, importante firma de Il Corriere della Sera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come saranno reinvestiti i soldi delle cessioni? Come siamo messi con Jashari?

“Mi sembra che, per come sono le premesse, non mi pare che ci siano avvisaglie di un imminente sblocco dell’operazione. Poi magari verremo smentiti dai fatti clamorosamente. Finora il Brugge sta tenendo duro sulla volontà di chiedere 35 milioni come base fissa garantiti e non 32.5 più bonus. Su questo che devo dire che come mercanti sono abbastanza abili: lo avevamo già visto con De Ketelaere, vediamo se ci sarà da parte del Milan la volontà di avvicinarsi a quella cifra fissa che i belgi chiedono. Abbiamo capito che non si sarebbe alzato la proposta né con la parte fissa e né con la parte variabile”.