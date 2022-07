MN - Contatti molto prolifici Milan-Spezia: Caldara e Daniel Maldini i nomi sul tavolo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Lo Spezia entra in scena per due giocatori in uscita dal Milan. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Milano tra le due dirigenze dove si è parlato del forte interessamento dei liguri per Mattia Caldara e Daniel Maldini. I due giocatori sono ritenuti funzionali al sistema di gioco di Luca Gotti e la destinazione potrebbe essere quella giusta per entrambi i ragazzi che, al Milan, non troverebbero spazio. Per Caldara il Milan contribuirebbe - come fatto con il Venezia - al pagamento di parte dello stipendio mentre per Daniel si tratterebbe di un trasferimento in prestito, anche se rimane l'interesse del Verona e della Cremonese (QUI la news di ieri) sul secondogenito di Paolo. Contatti costanti e continui, lo Spezia spinge per Caldara e Daniel Maldini.