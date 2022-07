MN - De Ketelaere-Milan, il Bruges si aspetta già oggi la proposta di Maldini e Massara

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

Secondo quanto appreso da Milannews.it, dopo l'incontro di ieri in Belgio con Paolo Maldini e Frederic Massara, il Bruges si aspetta già per oggi la nuova proposta rossonero per Charles De Ketelaere. Il nuovo offerta milanista sarà di 32 milioni di euro complessivi (bonus compresi). Le parti proveranno ad arrivare ad un accordo per il giovane trequartista che spinge per trasferirsi a Milanello.