MN - Dean Scoggins (The Sun): "Llenglet delusione al Tottenham. Va in difficoltà contro attaccanti forti e rapidi"

Abbiamo intervistato in esclusiva Dean Scoggins, Deputy Head of Sport del tabloid britannico The Sun, ex giornalista e noto tifoso del Tottenham Hotspur.

Dean Scoggins, il Milan è sulle tracce di Clement Llenglet che l'anno scorso è stato in prestito al Tottenham dal Barcellona. Che giudizio dai al centrale francese e la sua stagione a Londra?

"Quando arrivò al Tottenham, di Llenglet si diceva che avesse qualità palla al piede. Fu preso apposta per giocare a sinistra nella difesa a tre di Conte ma purtroppo è stato un autentica delusione per gli Spurs. Ha faticato a tenere i ritmi della Premier League e anche a livello fisico non è mai stato all'altezza. Ben Davies ha fatto molto meglio di lui in quel ruolo. Il centrale francese però a Londra è migliorato molto quanto alla lettura della partita, dando il meglio di sé in mezzo della difesa. Brillava in copertura grazie alla sua intelligenza calcistica. Ma nell'uno contro uno ha fatto malissimo. Soprattutto in velocità viene spesso superato. Ripeto, è meglio al centro di una difesa a tre."

Pierre Kalulu purtroppo l'anno scorso non si è ripetuto mentre Fik Tomori sembra in affanno come hanno dimostrato le amichevoli contro Barcellona e Real Madrid. Secondo lei Llenglet risolverebbe i problemi di Pioli?

"L'ho visto troppo poco in una difesa a quattro per giudicarlo però ha un ottima intelligenza di gioco e concentrazione. Ma nutro dubbi quando viene messo alla prova contro attaccanti forti e rapidi."

Bilancio positivo o negativo della sua stagione al Tottenham?

"È stato ok, solo ok. Ma nessuno è deluso del fatto che non sia tornato (dopo la stagione in prestito n.d.r)."

C'è un giocatore rossonero per il quale lei farebbe carte false e che migliorerebbe il Tottenham?

"Theo Hernandez sarebbe perfetto per lo stile di gioco di Postecoglou ma non arriverà."

di Alessandro Schiavone