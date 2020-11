MN - Il Celtic convinto da Laxalt, possibile acquisto e intreccio con Ajer che piace al Milan

Il Celtic è molto soddisfatto delle prestazioni di Diego Laxalt, terzino sinistro rossonero che si è trasferito in Scozia in prestito secco. La società di Glasgow sta già considerando di acquistare l’uruguaiano in vista del mercato di gennaio (Laxalt ha ancora un anno di contratto con il Milan con scadenza il 30 giugno 2022). Al Milan invece piace Kristoffer Ajer centrale del Celtic, uno dei difensori seguiti dalla dirigenza milanista in estate e potrebbe essere inserito in un’operazione più ampia che comprenda pure Laxalt.