MN - Jeff Hendrick: tanti rumors, ma nessuna conferma dal Milan

Nelle scorse ore, dall'Inghilterra è arrivata l'indiscrezione di un possibile futuro al Milan per Jeff Hendrick, centrocampista del Burnley, il quale avrebbe rifiutato il rinnovo con il club inglese perchè vicino alla firma con i rossoneri. Secondo quanto appreso da Milannews.it, però, queste voci non trovano conferme nella società di via Aldo Rossi.