MN - Laxalt: domani le visite mediche, poi la firma con il Celtic

Nuovi dettagli sulla cessione di Laxalt direttamente dall'agente del terzino: contattato dalla redazione di MilanNews.it il procuratore ha confermato l'imminente cessione in prestito secco al Celtic del suo assistito. Domattina Laxalt sarà a Londra per le visite mediche di rito, poi il trasferimento a Glasgow per la firma sul contratto che lo legherà al club scozzese per una stagione.