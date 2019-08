MN - Maldini: “Nessuna novità su Correa, situazione Silva in stallo. Priorità alle cessioni”

Paolo Maldini, intervenuto al margine della conferenza stampa di presentazione del tridente Bennacer, Duarte e Leão ha voluto esprimermi a riguardo del mercato rossonero, queste le sue parole: "Ci sono due terzini in uscita. Per Correa non c’è nessuna novità, per Silva invece è tutto fermo. Il mercato è ancora aperto perché mancano due settimane, la priorità è alle cessioni”.

di Antonio Vitiello