MN - Milan, con l'arrivo di Mandzukic si valuta la cessione in prestito di Colombo

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il club rossonero ha aperto all'idea di lasciar partire Lorenzo Colombo in prestito. Il classe 2002 ad oggi ha collezionato 9 presenze (276 minut) tra Serie A ed Europa League condite da un gol; con l'arrivo di Mario Mandzukic, ufficialmente un nuovo giocatore rossonero da ieri, gli spazi per Colombo si riducono ancora di più. Ed è per questo che il Milan pensa seriamente a lasciarlo partire in prestito per fargli fare esperienza: sul giovane attaccante c'è il forte interesse di diversi club di Serie B.

di Antonio Vitiello