MN - Milan, la firma di Camarda entro questo fine settimana. Decisiva la volontà del giocatore

Entro la fine di questa settimana, Francesco Camarda firmerà il suo primo contratto professionista con il Milan. L'attaccante della Primavera milanista classe 2008 è stato decisivo nella scelta di restare in rossonero, nonostante abbia ricevuto anche diverse proposte molto interessanti dell'estero.

In attesa della firma sul contratto triennale con il Diavolo, ieri Camarda è stato un grande protagonista nella vittoria dell'Italia Under 17 nella finale dell'Europeo contro il Portogallo: il giovane rossonero ha segnato una doppietta e dopo la partita ha ricevuto anche il premio come miglior giocatore del torneo secondo la UEFA.

di Antonio Vitiello