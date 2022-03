Fonte: Pietro Mazzara

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, non ci sono conferme sull'interesse del Milan per Steven Bergwijn, ala olandese in forza al Tottenham di Antonio Conte. Il giocatore, ad oggi, non rientra nei piani-mercato dei rossoneri per l’estate.

