MN - Milan, piace Baldanzi dell'Empoli. Cifuentes potrebbe essere inserito nella trattativa

Fonte: Nicholas Reitano

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Milan guarda in casa dell'Empoli per il trequartista del futuro. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, i rossoneri sono interessati a Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003. La richiesta del club toscano si aggira sui 15-20 milioni di euro. Il Milan sarebbe disposto ad inserire Maikol Cifuentes, in scadenza nel 2024, nella trattativa: classe 2005 che piace all'Empoli, considerato uno dei migliori giocatori del vivaio dei rossoneri e che potrebbe crescere in una delle società maestre nel valorizzare i giovani.