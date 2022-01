MN - Milan, proposto anche Perr Schuurs dell'Ajax

Il Milan continua la sua ricerca sul mercato per trovare l'occasione giusta per rinforzare il reparto di difesa. L'idea è e resterà quella di acquistare un giocatore a condizioni vantaggiose, in particolare legate all'età ed alla formula del trasferimento. Negli ultimi giorni, stando a quanto ci risulta, al club di via Aldo Rossi sarebbe stato proposto da intermediari Perr Schuurs, olandese classe '99, già accostato al Milan nei mesi scorsi per la difesa. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.

Il nativo di Nieuwstadt, con l'esplosione di Timber e Lisandro Martinez, non starebbe trovando particolare minutaggio e fiducia da parte del tecnico ten Hag. Un prestito, o addirittura un trasferimento, dunque, potrebbe essere utile per la sua crescita professionale.