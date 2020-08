MN - Milan-Toro: ridotte le distanze economiche per Rodriguez. All'incontro pure Maldini

Il Milan e il Torino hanno avuto un altro incontro oggi per il passaggio di Ricardo Rodriguez in granata. L'affare non ancora chiuso perchè manca l'accordo tra il Toro e il giocatore, ma sono state ridotte le distanze economiche tra i club e c'è fiducia per la riuscita dell'operazione, le parti sono vicine. All'incontro di oggi in sede ha partecipato anche Paolo Maldini, tornato da Ibiza.

di Antonio Vitiello