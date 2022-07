MN - Milan tra l’attesa per Renato Sanches e l’idea Frattesi: il punto

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre ad attendere la telefonata decisiva del Bruges per Charles De Ketelaere, il Milan sta guardando anche agli sviluppi sulla pista Renato Sanches. Il portoghese è al centro di un interesse forte dei rossoneri e del Paris Saint-Germain, con i parigini che al momento non hanno ancora alzato la loro offerta per il Lille mentre il Milan ha sempre tenuto valida quella proposta a Olivier Letang, anche se ieri il presidente dei francesi ha ammesso di non avere ancora l’accordo, ma risulta che il Lille cederebbe più volentieri il giocatore al Milan.

Nell’incontro andato in scena a Casa Milan con Giuseppe Riso che ha avuto come oggetto primario il futuro di Daniel Maldini (si è raffreddata la pista Verona dopo che gli scaligeri hanno preso Cortinovis) e i primi abbozzi di rinnovo per Sandro Tonali, ecco che è emerso il profilo di Davide Frattesi. La trattativa tra Roma e Sassuolo è decisamente in fase di stallo e l’idea, abbozzata nella discussione tra Riso e i dirigenti rossoneri, sarebbe quella di studiare – eventualmente – una formula che possa consentire al Milan di diluire su più anni l’eventuale pagamento del cartellino.

Si è trattato di una chiacchiera iniziale, dove il nome di Frattesi è emerso ma anche dove la priorità del Milan – ad ora – rimane Renato Sanches per il centrocampo. Se il portoghese dovesse dire di no, allora si aprirebbero nuovi scenari e quello di Davide Frattesi potrebbe diventare un nome serio per il mercato rossonero.