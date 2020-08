MN - Milan, trovato l'accordo con Rebic: la trattativa per il croato non è legata a quella di Andrè Silva

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it la trattativa per Ante Rebic non è legata a quella di Andrè Silva. Il Milan punta a trattenere il croato a prescindere dalla decisione dell’eintracht sul portoghese. Oggi la dirigenza rossonera ha trovato l’accordo con Rebic per il contratto che entrerà in vigore all’atto del riscatto.

di Pietro Mazzara