MN - Origi, situazione di stallo: non è esclusa la risoluzione

Divock Origi è fuori dal progetto tecnico del Milan e a Milanello, da quando è iniziata la stagione, non si è mai visto. Ci sarebbe un accordo con la società per allenarsi privatamente in attesa di un’offerta che, tuttavia, non è ancora arrivata.

Il Milan attende di capire se, nelle prossime settimane, qualcosa si muoverà attorno all’ex Liverpool, che a gennaio sembrava poter sbarcare in Major League Soccer, ma i termini della finestra di mercato lo fecero rimanere al Nottingham Forrest. Non viene esclusa la possibilità di una risoluzione consensuale tra le parti, viste le difficoltà legate ad un ingaggio da 4 milioni netti e che è fuori portata per tutti i club che potrebbero essere interessati a Origi.

di Pietro Mazzara.