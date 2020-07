MN - Rebic al Milan a titolo definitivo e André Silva all'Eintracht. L'ostacolo è la Fiorentina

Come appreso da MilanNews.it (qui l'anticipazione del contatto con Ramadani), sono emersi nuovi dettagli sul colloquio con l'agente di Ante Rebic. Il club rossonero è intenzionato ad acquistare il calciatore a titolo definitivo, con l'idea di sfruttare il prestito di André Silva all'Eintracht per uno scambio alla pari. Il vero, problema, al momento, è che il club tedesco, quando acquisto Rebic dalla Fiorentina, concesse ai viola il 50% della futura rivendita. I due club sono al lavoro per trovare una quadra nonostante la presenza di questa clausola.

Di Antonio Vitiello