MN - Rodriguez-Fenerbahçe, i turchi al lavoro per sbloccare la situazione: gli aggiornamenti

La federazione turca, per ora, ha dato esito negativo al trasferimento di Ricardo Rodriguez. Il motivo è legato al fatto che il Fenerbahçe, con questa operazione, non rientrerebbe nei parametri del Fair Play Finanziario, ma la volontà è quella di mettere a posto le cose per finalizzare il tutto. Il Fener ha intenzione di vendere, a stretto giro di posta, alcuni giocatori in modo tale da creare le condizioni ottimali per comprare Rodriguez dal Milan e già all’inizio della settimana, si cercherà di sistemare tutto. Intanto i tifosi del Fenerbahçe non hanno preso per niente bene la notizia del blocco dell’operazione Rodriguez e stanno dando vita ad una serie di minacce verso la federcalcio turca, esercitando ulteriore pressione per far sì che il trasferimento vada in porto.