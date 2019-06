MN - Suso, riflessioni sul futuro: Atletico e club di Premier

Ieri Paolo Maldini ha visto il procuratore di Suso e Calabria, Alessandro Lucci, per discutere dei due giocatori. Il terzino dovrebbe rinnovare con adeguamento salariale, mentre lo spagnolo ha offerte dalla Premier League e dalla Liga. In Inghilterra piace a West Ham, Arsenal e Tottenham, mentre l’Atletico di Simeone è la formazione più accreditata per acquistarlo. D’altronde il Milan dovrà sacrificare un big per mettere ordine nei conti. Tra l’altro con il modulo che vorrebbe applicare il nuovo tecnico, Suso troverebbe poco spazio.