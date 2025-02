Morata al Galatasary, il club turco rivela tutte le cifre dell'affare

Con un comunicato ufficiale il Galatasary ha rivelato le cifre dell'affare Morata:

"È stato raggiunto un accordo con l'AC Milan SPA Club per il trasferimento temporaneo del calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín tra il 2 febbraio 2025 e il 20 gennaio 2026. Di conseguenza, all'AC Milan SPA Club sarà corrisposto un corrispettivo per il trasferimento temporaneo di 6.000.000 di euro.

Per il calciatore

- 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2024-2025,

- Un compenso garantito di 3.000.000 euro sarà pagato per la prima metà della stagione 2025-2026.

Inoltre, il nostro club ha l'opzione di acquistare il calciatore per un compenso di 8.000.000 di euro se il giocatore lo comunica per iscritto entro il 15 gennaio 2026. Tale corrispettivo sarà pagato in 6 rate.

Nel caso in cui il nostro club non eserciti l'opzione di acquisto al 15 gennaio 2026, è prevista un'opzione di prolungamento gratuito del periodo di prestito fino al 30 giugno 2026.

In caso di prolungamento del periodo di prestito, verrà pagato una cifra garantita di 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2025-2026.

Inoltre, il nostro club avrà l'opzione di trasferire il calciatore a titolo definitivo per 9.000.000 di euro con un preavviso scritto fino al 10 giugno 2026. Tale corrispettivo sarà pagato in 6 rate.

In caso di esercizio dell'opzione di acquisto, al calciatore saranno corrisposte le seguenti commissioni di garanzia:

6.000.000 di euro per la stagione 2026-2027,

6.000.000 di euro per la stagione 2027-2028.

Si comunica con rispetto al pubblico".

Quindi, prestito oneroso da 6 milioni di euro fino a gennaio 2026. Diritto di riscatto a 8 milioni a gennaio 2026. Possibilità di prolungare gratuitamente il prestito fino al 30 giugno 2026. In quel caso il riscatto sale a 9 milioni di euro.

Al giocatore saranno garantiti sei milioni di euro all'anno.