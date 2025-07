Moretto: "Jashari sta forzando col Brugge, il Milan è il suo sogno. I rossoneri aspettano una risposta definitiva entro martedì"

Il Milan continua ad insistere per Ardon Jashari, obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto sulla trattativa:

"Non ci sono passi avanti decisivi all’interno della trattativa per Jashari al Milan. Vi dico che, secondo le mie fonti, il Milan si aspetta una risposta definitiva da parte del Brugge entro lunedì-martedì. Il Milan non è intenzionato ad aumentare l’offerta presentata al Brugge negli ultimi giorni, ovvero 32.5mln più bonus. Per il Brugge è fondamentale avere una base fissa un po’ più alta, capiremo se i contatti che ci sono in questi giorni tra le parti per oliare questa trattativa possono portare al buon esito dell’operazione. Il Milan sta insistendo molto sulla volontà del calciatore: Jashari sta forzando una sua uscita al Milan, vuole andare al Milan, è il suo sogno. Sta cercando di premere sul Brugge per avere il via libera al trasferimento. Ovviamente tra Jashari ed il Milan è tutto fatto: contratto leggermente più basso rispetto ai 3 netti, come è stato riportato in Belgio intorno ai 2,7-2,8 milioni netti a stagione. Capiremo se il Brugge darà l’ok”.