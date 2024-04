Mundo Deportivo - Real Madrid, Ceballos via in estate: ci sarebbe anche la pista Milan

vedi letture

Dani Ceballos (27 anni) non sta trovando spazio nel Real Madrid. In questa stagione il centrocampista spagnolo ha messo insieme appena 505 minuti sparpagliati in 21 presenze, delle quali solo quattro sono state dal primo minuto, con 1 gol all'attivo.

Ancelotti ha speso sempre belle parole per il classe 1996 ex Betis ma lo spazio per lui è stato ridotto al minimo e non è un caso che nelle scorse ore abbiano iniziato ad emergere alcune possibili piste in vista della prossima estate e del mercato. Ci sarebbero i concittadini dell'Atletico Madrid di Simeone ma anche il Betis Siviglia è interessato a riportarlo a casa. E in Premier League è stato fatto anche il nome del Newcastle.

Secondo quanto si legge sul Mundo Deportivo, però, ci sarebbe anche una pista che potrebbe portare Ceballos a giocare nella nostra Serie A. È quella che conduce al Milan, in ottimi rapporti con il Real Madrid (si vedano ad esempio i recenti affari Brahim Diaz o Jimenez) e interessato al futuro acquisto di Ceballos.