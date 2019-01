Napoli, accordo con il Genoa per Kouamè: arriverà a giugno per 20 milioni di euro

"Tutto fatto per Christian Kouamé, Genoa e Napoli chiuderanno l'affare la prossima settimana". A scriverlo è Tuttosport oggi in edicola, che rivela di una telefonata tra i due presidenti, Aurelio De Laurentiis ed Enrico Preziosi, decisiva per il passaggio in azzurro del calciatore, che resterà in maglia rossoblù fino a giugno. L'accordo per il trasferimento è di 20 milioni di euro. Entro una settimana i partenopei devono chiudere tutto, intanto il Genoa ha sospeso le consultazioni con il Milan e l'Everton, interessati al calciatore. Per l'ingaggio del calciatore l'offerta del Napoli è di 1,2 milioni di euro.