Napoli, interesse concreto per Torreira: pronti 25 milioni

Tra i nomi della scorsa estate maggiormente chiacchierati, Lucas Torreira è stato uno dei principali obbiettivi in orbita rossonera. Il centrocampista uruguagio in forza all'Arsenal, infatti, era per caratteristiche e per potenzialità un profilo molto interessante per il Milan che si andava costruendo. La trattativa poi sfumata ha impedito il ritorno in Italia di Torreira che, tuttavia, potrebbe rientrare nel belpaese con la maglia del Napoli. Secondo quanto riporta il Mattino, quotidiano vicino alle vicende dei partenopei, Torreira dopo un inizio di stagione complicato con la maglia dei gunners vedrebbe di buon occhio un trasferimento al Napoli. La società di De Laurentiis, dalla sua, sarebbe pronta a offrire 25 milioni per portare il giocatore da Londra in Campania.