Nei prossimi giorni il Milan dovrà chiudere Silvano Vos dall'Ajax

vedi letture

A quattro giorni dalla fine del calciomercato il Milan è ancora al lavoro per cercare di rinforzare non solo la rosa di Paulo Fonseca, ma anche quella del Milan Futuro di Daniele Bonera. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, nei prossimi giorni la dirigenza rossonera dovrà chiudere i discorsi per l'arrivo in Italia del giovane talento dell'Ajax Silvano Vos.

Inizialmente i Lancieri avevano chiesto 10 milioni di euro per il cartellino del classe 2005, ma l'impressione è che la trattativa possa chiudersi intorno ai 6 milioni, con il ragazzo che sarà un elemento per Milan Futuro e la sua crescita sarà valutata nel corso dell’anno per capire se poi sarà un elemento da piazzare anche in prima squadra.