Pepe Reina resta al Milan. Il quotidiano Tuttosport non ha dubbi: l’esperto portiere non si muoverà da Milanello. Lo spagnolo si è detto lusingato dall’interesse del Real, ma la società milanista non lo lascerà partire. Nel viaggio della prossima settimana a Madrid, dunque, è quasi da escludere che si parli di lui.